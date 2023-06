Índia promete ‘punições severas’ aos responsáveis pelo acidente de trens que deixou ao menos 288 mortos

Ministro de Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, anunciou uma investigação ‘profunda’ para identificar as causas do acidente

Reprodução/Twitter @RailFanatic Acidente está sendo considerado o mais letal dos últimos 20 anos na Índia



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, prometeu “punições severas” aos responsáveis pelo grave acidente entre trens, ocorrido na sexta-feira, 2, que deixou 288 pessoas mortas e 850 feridos. “O governo não poupará esforços para tratar os feridos. Este é um incidente grave e foram dadas instruções para investigá-lo de todos os ângulos. Os culpados serão severamente punidos”, disse Modi em um dos hospitais da região repleto de vítimas da colisão. O acidente aconteceu por volta das 19h20 (horário local) no distrito de Balasore, na região de Odisha, quando um trem de passageiros descarrilou e invadiu a via adjacente. Logo após, um segundo trem colidiu com o primeiro. Um terceiro trem de carga também se envolveu no acidente. De acordo com o ministro de Ferrovias da Índia, Ashwini Vaishnaw, foi iniciada uma investigação “profunda” para identificar as causas do acidente, que é considerado como maior catástrofe ferroviária da Índia em mais de 20 anos. A rede ferroviária indiana é, com uma extensão de 68 mil quilômetros, a quarta do mundo, atrás de Estados Unidos, Rússia e China. Ela conta com 21.650 trens e 7.349 estações em todo o país, além de transportar diariamente cerca de 23 milhões de passageiros.