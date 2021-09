Investigado por aplicar golpes em Juliana Paes e outros famosos é preso em SP

Homem foi detido pela polícia por posse ou porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Jacareí

Divulgação/Polícia Civil da Bahia Suspeito de estelionato foi preso pela Polícia em Jacareí



Um homem de 41 anos, investigado por participar de uma quadrilha que aplicou golpes em famosos como Juliana Paes e Murilo Rosa, foi preso nesta segunda-feira, 13, em Jacareí, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais da Delegacia Seccional do município prenderam o homem por posse ou porte ilegal de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa na zona rural da cidade. Os agentes apreenderam uma arma calibre 38 em um guarda roupa da casa. Em maio, a Justiça negou a prisão dele e de mais quatro membros da quadrilha por estelionato. Os criminosos pegavam o dinheiro de famosos como investimento e prometiam retorno financeiro de até 8% do valor. Juliana Paes perdeu R$ 480 mil no esquema.