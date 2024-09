Investimento em inteligência artificial no Brasil supera R$ 2 bilhões

Banco do Brasil também tem contribuído, investindo R$ 50,6 milhões em projetos de IA, enquanto o BNDES está em fase de desenvolvimento de suas próprias iniciativas

O investimento em inteligência artificial no Brasil, realizado por bancos e empresas estatais, já ultrapassou a marca de R$ 2 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Com a implementação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê um total de R$ 23 bilhões até 2028, a expectativa é que esses números continuem a crescer. Desde 2020, os financiamentos têm mostrado um aumento significativo, com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) liderando os repasses. Somente em 2023 e até junho de 2024, a Finep já destinou R$ 1,4 bilhão para projetos de IA e planeja investir R$ 15 bilhões ao longo do plano do governo.

Embora os valores ainda sejam modestos em comparação com potências como Estados Unidos e China, o Brasil está se esforçando para se estabelecer como um player importante no campo da inteligência artificial. Desde 2017, a Finep já financiou 433 iniciativas na área, com uma parte considerável dos recursos voltada para micro e pequenas empresas. O Banco do Brasil também tem contribuído, investindo R$ 50,6 milhões em projetos de IA, enquanto o BNDES está em fase de desenvolvimento de suas próprias iniciativas. Especialistas observam que, apesar do volume de crédito ainda ser considerado baixo, o interesse das instituições financeiras por esse setor está crescendo rapidamente.

Atualmente, a maioria dos projetos de IA está focada em desenvolver novas funcionalidades, com 91% dos investimentos desde 2017 classificados como de risco. Um exemplo notável é o uso de soluções de IA no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que resultou em melhorias no atendimento ao paciente e na eficiência dos processos internos. Além disso, a terceira edição do edital Soluções de Inteligência Artificial para o Poder Público está em andamento, disponibilizando R$ 24 milhões para que órgãos governamentais possam implementar suas próprias soluções tecnológicas. Essa iniciativa demonstra o compromisso do governo em integrar a inteligência artificial em suas operações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

