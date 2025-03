Irlanda contribui com 15 milhões de euros para o Fundo Amazônia

Projeto já recebeu doações de nações como Noruega, Alemanha e Estados Unidos, e, até o momento, financiou 123 projetos, totalizando mais de R$ 3 bilhões gastos

Rogério Cassimiro/MMA Gestão do Fundo Amazônia é realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)



A Irlanda anunciou junto com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma contribuição de 15 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 91 milhões, para o Fundo Amazônia, tornando-se assim o oitavo país a se juntar ao grupo de doadores. A ministra ressaltou após reunião em São Paulo que essa doação é um reconhecimento dos esforços do Brasil no combate ao desmatamento e que permitirá avanços significativos na agenda climática do país. Desde sua criação em 2009, o Fundo Amazônia tem se mostrado uma importante ferramenta de financiamento voltada para a conservação e o desenvolvimento sustentável.

O fundo já recebeu doações de nações como Noruega, Alemanha e Estados Unidos, e, até o momento, financiou 123 projetos, totalizando R$ 3,1 bilhões. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, a taxa de desmatamento na Amazônia apresentou uma queda de 30,63% em relação ao período anterior.

A gestão do Fundo Amazônia é realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que conseguiu captar cerca de R$ 1 bilhão em doações durante o biênio 2023/2024. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, destacou que a ampliação do número de doadores é um sinal do reconhecimento internacional do compromisso do Brasil com práticas de desenvolvimento sustentável.

