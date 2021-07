Irmão diz que ‘Gatinha da Cracolândia’ se envolveu com pessoas erradas: ‘Sempre teve vida boa’

Lorraum Bauer usou as redes sociais para falar sobre detenção da irmã; jovem de 19 anos foi flagrada comercializando drogas no Centro de São Paulo

Lo Bauer/Instagram/Montagem de fotos Lorraine foi presa por tráfico de drogas em São Paulo



O irmão de Lorraine Bauer, jovem de 19 anos conhecida como “Gatinha da Cracolândia” que foi presa nesta quinta-feira, 22, por traficar drogas no Centro de São Paulo, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para falar sobre a repercussão em torno da detenção da familiar. Lorruam Bauer agradeceu ao apoio de parentes e mandou um recado para aqueles que estavam brincando com a detenção de Lorraine: “ Desejo tudo em dobro pra vocês. A vida está aí para mostrar que o que você faz, você paga. Do mesmo jeito que ela está pagando, você que desejou mal, ficou feliz pela queda dos outros, você vai pagar”, afirmou. O jovem considerou a exposição da irmã como “desnecessária” e pouco efetiva. “Infelizmente ela se envolveu com pessoas erradas. Sempre teve uma vida boa, uma família boa, que apoiou, que deu conselho, mas ela se envolveu com as pessoas erradas nesses últimos tempos e acabou tomando escolhas erradas. Agora ela vai pagar pelo que ela fez, a família dela de maneira alguma vai passar a mão na cabeça dela”, afirmou.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro foi o principal alvo da “Operação Carontes”, da Polícia Civil de São Paulo, após ser flagrada comercializando drogas no meio do fluxo da Cracolândia em plena luz do dia ao lado do namorado, que já tinha sido preso pelo crime. Ao ser detida, ela confessou o envolvimento com o tráfico e indicou à polícia o local no qual guardava as substâncias ilícitas que vendia na capital: um terreno ao lado de um hotel na Rua Helvética. No lugar, a polícia achou uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack, além de lança-perfume, ecstasy, balança de precisão, R$ 750 em dinheiro, um celular, um machado e uma faca. Todas as drogas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística da cidade e passarão por perícia. A jovem passará por audiência de custódia nesta sexta.