Polícia prende ‘Gatinha da Cracolândia’ por traficar drogas no centro de SP

Traficante de 19 anos foi detida em Barueri durante operação para desarticular venda de narcóticos na capital paulista; ela confessou envolvimento com crime

Lo Bauer/Instagram/Montagem de fotos Lorraine foi presa por tráfico de drogas em São Paulo



Uma jovem de 19 anos conhecida como a “Gatinha da Cracolândia” foi presa nesta quinta-feira, 22, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas no centro da capital paulista. Lorraine Cutier Bauer Romeiro foi o principal alvo da “Operação Carontes”. Durante as investigações, a polícia registrou o momento no qual, ao lado do namorado, a jovem comercializava as drogas no meio do fluxo da Cracolândia em plena luz do dia. Ela foi encontrada na casa do namorado, que já tinha sido preso em flagrante pelo mesmo crime, confessou o envolvimento com o tráfico e indicou à polícia o local no qual guardava as substâncias ilícitas que vendia na capital: um terreno ao lado de um hotel na Rua Helvética.

No local, a polícia achou uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack, além de lança-perfume, ecstasy, balança de precisão, R$ 750 em dinheiro, um celular, um machado e uma faca. Todas as drogas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística da cidade e passarão por perícia. Como o terreno no qual as drogas foram encontrados seria usado por hóspedes do hotel e traficantes da região para esconder drogas, a polícia autuou em flagrante o porteiro do local e conduziu o dono do estabelecimento à delegacia para prestar depoimento por crime contra patrimônio. A “Gatinha da Cracolândia” é popular nas redes sociais e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, mas não movimenta a conta há mais de um mês. Nesta quinta-feira, era possível ver uma série de comentários questionando a escolha dela pelo tráfico. “Será que esse povo vai em Instagram de pobre ou negro traficante pedir por empatia? Empatia seletiva isso”, afirmou uma das pessoas. “Vai fazer dancinha na cadeia agora”, disse outro seguidor. Ela foi detida em flagrante e está no 89º DP de Barueri.