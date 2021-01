Irmão do deputado federal Célio Moura morre em acidente em Tocantins

O parlamentar também estava no veículo e permanece em coma induzido na UTI do Hospital Regional de Araguaína

Reprodução / Twitter / Célio Moura Deputado Célio Moura, em dezembro de 2020, ao entregar, em Palmas, quatro retroescavadeiras para atividades da agricultura familiar



Após sofrer um grave acidente de carro na BR 153, entre Araguaína e Nova Olinda (Tocantins), na noite de sábado, 2, o deputado federal Célio Moura (PT), permanece em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Araguaína, segundo informações da assessoria de comunicação do deputado. O irmão do parlamentar, Marcilon Moura, que também estava no carro, morreu no acidente. Célio Moura foi socorrido com ferimentos e levado consciente para a unidade em Araguaína. O quadro de saúde dele, segundo atualização divulgada pela assessoria no fim da manhã, é delicada, porém estável. “Estamos viabilizando sua transferência para Brasília, que ainda não ocorreu pois ainda não houve a liberação pela equipe médica de Araguaína”, diz o comunicado.