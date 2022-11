Irmãs são presas após serem flagradas abandonando corpo de idoso em saco plástico no interior de SP

Suspeitas são irmãs, foram presas na quinta-feira, 10, e estão aguardando audiência de custódia; vítima tinha problemas de descolamento e não possuía

Duas irmãs foram presas na cidade de Marília, no interior de São Paulo, por suposto envolvimento no assassinato de Donizete Rosa, 60, que foi encontrado morto dentro de um saco plástico em uma rua do município. O caso foi confirmado à Jovem Pan pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que deu detalhes sobre a investigação. A polícia diz que as suspeitas são irmãs, trabalhavam como cuidadoras e moravam no mesmo apartamento que a vítima, que tinha problemas de locomoção e não possuía familiares na cidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que as mulheres arrastaram o corpo do idoso para a calçada e o deixaram lá. Segundo a SSP, as duas suspeitas foram presas na quinta-feira, 10, e aguardam pela audiência de custódia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigação Geral (DIG) de Marília.