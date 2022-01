Itapemirim cancela decisão de interromper linhas de transporte rodoviário

Em crise, empresa teve que suspender transporte aéreo, mas reverte a que afetaria também ônibus interestaduais

Reprodução / Instagram / @Vitapemirim Viação Itapemirim havia começado como empresa de linhas rodoviárias e expandido para linhas aéreas



O grupo Itapemirim reverteu decisão de interromper o serviço de linhas rodoviárias do transporte interestadual de passageiros que havia sido anunciada em dezembro, logo após o grupo interromper as operações aéreas. Em nota divulgada nesta quinta, 27, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que realizou tratativas com a Itapemirim e conseguiu impedir a paralisação. “Ou seja, os serviços que seriam interrompidos a pedido da empresa continuam operando e à disposição dos usuários”, informou a agência. Anteriormente, a empresa havia afirmado que a interrupção “fazia parte de um plano de reestruturação logístico e operacional criado para reduzir custos e maximizar os resultados financeiros em suas rotas de longa distância”. A Jovem Pan tentou contato com o Grupo Itapemirim, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

As linhas que continuarão em operação são: Areia (PB) – Recife (PE), Belo Horizonte (MG) – Recife (PE), Brasília (DF) – Maceió (AL), Cachoeiro do Itapemirim (ES) – Campos dos Goytacazes (RJ), Caldas Novas (GO) – Maceió (AL), Feira de Santana (BA) – Fortaleza (CE), Recife (PE) – Barra do Garças (MT), Recife (PE) – Curitiba (PR), Recife (PE) – Foz do Iguaçu (PR), Recife (PE) – Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) – São Paulo (SP), Recife (PE) – São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) – Teresina (PI), Salvador (BA) – Sobral (CE), São Paulo (SP) – João Pessoa (PB), São Paulo (SP) – Santa Cruz do Capiberibe (PE) e Teresina (PI) – Belém (PA).