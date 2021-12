Itapemirim suspende temporariamente operações aéreas e prejudica passageiros

Empresa afirmou que decisão foi tomada para ‘reestruturação interna’ e que suspensão não afeta os serviços rodoviários

A Grupo Itapemirim suspendeu temporariamente todas as operações aéreas da companhia, ligadas ao Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) na noite desta sexta-feira, 17, o que afetou passageiros. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada por necessidades de ajustes operacionais e reestruturação interna e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi informada da situação. A ITA afirmou ainda que os passageiros impactados pela suspensão terão assistência e os orientou a entrar em contato com a empresa. “A companhia irá dedicar o máximo esforço para, em breve, retomar seus voos”, disse a companhia, que também informou que os serviços rodoviários não foram afetados pela decisão. Segundo informações do UOL, cerca de 100 pessoas ficaram presas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após a suspensão.