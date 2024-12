Itaquaquecetuba entra no ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil

Município se destacou em mobilidade urbana, segurança pública e governança segundo a lista elaborada pela consultoria Urban Systems

Divulgação Com cerca de 500 mil habitantes, Itaquá ficou em 34º lugar no eixo de Mobilidade Urbana



Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, foi incluída no ranking das 100 Cidades Mais Inteligentes e Conectadas do Brasil, elaborado pela consultoria Urban Systems. O município se destacou em mobilidade urbana, segurança pública e governança, conforme aponta a décima edição do estudo, que avalia cidades com mais de 100 mil habitantes.

Sob a administração do prefeito Eduardo Boigues (PL), reeleito em 2024 com 91,7% dos votos válidos no primeiro turno, a cidade obteve avanços significativos em infraestrutura e gestão. Com cerca de 500 mil habitantes, Itaquá ficou em 34º lugar no eixo de Mobilidade Urbana, impulsionada por iniciativas como semáforos inteligentes, bilhete eletrônico no transporte público e obras como a reforma do Terminal Urbano Manoel Feio e a construção do Terminal Urbano Piratininga. Essas melhorias somaram investimentos de R$ 4,1 milhões e beneficiaram 13 linhas de transporte, municipais e intermunicipais.

Na área de Segurança Pública, Itaquá alcançou a 46ª posição. Entre os fatores avaliados estão a implementação de uma Central de Controle e Operações, aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), e aquisição de equipamentos como coletes e fuzis. A gestão também implantou ações inovadoras, como o caminhão blindado “Tempestade”, usado para dispersar eventos irregulares nas ruas, como pancadões.

No eixo de Governança e Economia, o município ficou em 94º lugar, destacando-se pelo aumento no número de empresas abertas, formalização de microempreendedores individuais (MEIs) e geração de empregos. Segundo o prefeito Boigues, essas conquistas refletem mudanças significativas na cidade nos últimos quatro anos. “Este é só mais um estudo que sinaliza o quanto Itaquá mudou de quatro anos para cá. O trabalho, por aqui, é 24 horas, sempre no sentido de mudar para melhor a vida das pessoas. Estamos falando de uma cidade carente, de quase meio milhão de habitantes, e que sempre precisa de recursos”, disse, Lançamos mão de muito planejamento, mas ainda precisamos de parcerias mais concretas com a União e Estado, para que possamos avançar ainda mais.”

O ranking da Urban Systems avalia 11 eixos temáticos, considerando indicadores que refletem o desenvolvimento inteligente, sustentável e humano das cidades.