Ricardo Nunes promove mudanças em seu secretariado e aumenta espaço do PL

Partido de Bolsonaro terá papel de destaque com a nomeação do coronel Ricardo Mello para a Secretaria-executiva de Projetos Estratégicos e Luciana Sant’Ana Nardi como procuradora-geral do Município

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Nunes foi diplomado para seu novo mandato, que se estenderá até 2028, e já anunciou que não tem planos de se candidatar nas eleições de 2026



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), está promovendo mudanças significativas em seu secretariado para o segundo mandato, que se inicia em janeiro. O Partido Liberal, ligado a Jair Bolsonaro, terá um papel mais destacado na administração, com a nomeação do coronel Ricardo Mello Araújo para a Secretaria-executiva de Projetos Estratégicos e Rodrigo Ashiuchi assumindo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Além das novas nomeações, houve uma reorganização nas pastas existentes. Fabrício Cobra será transferido da Casa Civil para a Secretaria de Subprefeituras, enquanto Elisabete França fará a troca da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento pela de Habitação.

O ex-deputado Enrico Misasi, também do MDB, será o novo titular da Casa Civil, o que fortalece a presença do partido na gestão de Nunes. Outra mudança importante é a nomeação de Luciana Sant’Ana Nardi como procuradora-geral do Município. Nunes decidiu manter alguns secretários em suas funções, como Luiz Carlos Zamarco na Saúde, Silvia Grecco na pasta de Pessoa com Deficiência, Edson Aparecido no Governo e Gilmar Miranda na Mobilidade e Trânsito, garantindo continuidade em áreas estratégicas. Ricardo Nunes foi diplomado para seu novo mandato, que se estenderá até 2028, e já anunciou que não tem planos de se candidatar a cargos nas eleições de 2026.

