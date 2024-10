Jair Renan Bolsonaro é eleito vereador mais votado em Balneário Camboriú

Embora não seja conhecido por sua habilidade em discursos, ele frequentemente repetia os slogans de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram



Jair Renan Valle Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou a vaga de vereador mais votado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ao obter 3.033 votos. Esta foi sua estreia no cenário eleitoral, e ele se apresentou nas urnas utilizando o mesmo nome político que seu pai. Originário do Rio de Janeiro, Jair Renan estabeleceu sua conexão com Balneário Camboriú em 2023, quando passou a trabalhar no gabinete do senador Jorge Seif e transferiu seu domicílio eleitoral para a cidade. Em março de 2024, ele se filiou ao PL, partido que apoiou sua candidatura com um investimento superior a R$ 142 mil, a maior parte oriunda do Fundo Eleitoral.

Durante a pré-campanha, Jair Renan esteve presente na Câmara de Vereadores e participou de eventos ao lado de outros candidatos do PL. Embora não seja conhecido por sua habilidade em discursos, ele frequentemente repetia os slogans de seu pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida visita à cidade para demonstrar apoio à candidatura do filho. Balneário Camboriú é considerada um bastião do bolsonarismo, com quase 75% dos eleitores optando por Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. A forte base de apoio na cidade pode ter contribuído para o sucesso de Jair Renan nas urnas, apesar de sua recente chegada à política local.

