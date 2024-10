Igor Normando (MDB) avança para o segundo turno em Belém enfrentando Éder Mauro (PL)

Atual prefeito, Edmilson Rodrigues, do PSOL, não conseguiu se manter na disputa, recebendo apenas 9,78% dos votos

Montagem/FLAVIO CONTENTE/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gestão de Edmilson Rodrigues enfrentou uma forte rejeição, especialmente em função da crise relacionada aos lixões na cidade



O deputado estadual Igor Normando, representando o clã Barbalho, avançou para o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Belém, no Pará. Ele enfrentará o bolsonarista Delegado Éder Mauro, que é do PL. Normando conquistou 44,89% dos votos válidos, enquanto Mauro obteve 31,48%. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues, do PSOL, não conseguiu se manter na disputa, recebendo apenas 9,78% dos votos. A abstenção nas eleições em Belém foi significativa, atingindo 20,14%, o que representa 212.737 eleitores que não compareceram às urnas.

O segundo turno está agendado para o dia 27 de outubro, quando os candidatos terão a oportunidade de conquistar os votos que faltaram na primeira fase. Igor Normando é primo do governador do Pará, Helder Barbalho, e seu crescimento nas pesquisas eleitorais foi impulsionado pelo apoio do governo estadual. A gestão de Edmilson Rodrigues enfrentou uma forte rejeição, especialmente em função da crise relacionada aos lixões na cidade, o que pode ter influenciado o resultado das eleições.

Por outro lado, Éder Mauro, que conta com o respaldo do ex-presidente Jair Bolsonaro, começou sua campanha com boas expectativas, mas não conseguiu aumentar sua popularidade nas intenções de voto. Em contraste, Normando se destacou nas últimas semanas, sendo visto como o candidato favorito para o segundo turno.

Além das questões eleitorais, Belém se prepara para ser a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025, conhecida como COP30. Normando tem utilizado essa oportunidade para vincular sua campanha às obras planejadas para o evento e ao potencial turístico que a região pode oferecer, buscando atrair eleitores interessados em desenvolvimento e sustentabilidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias