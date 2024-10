Correligionário de Tarcísio, atual prefeito de Santos enfrenta candidata de Bolsonaro no segundo turno

Atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos) foi eleito em 2020 com 50,58% dos votos; Rosana Valle (PL) é jornalista e entrou na política em 2018

Reprodução/Instagram/@rogeriosantos.stos/@rosanavalleoficial Com 99,8% das urnas apuradas, Rogério Santos teve 43,27% dos votos válidos, enquanto Rosana Valle ficou com 42,6%



O candidato do Republicanos à Prefeitura de Santos e atual prefeito, Rogério Santos, irá disputar o segundo turno com a candidata do PL, Rosana Valle. Com 99,8% das urnas apuradas, Rogério Santos teve 43,27% dos votos válidos, enquanto Rosana Valle ficou com 42,6%. A candidata do PT, Telma de Souza, terminou em terceiro lugar, com 13,41% dos votos válidos. O candidato do Avante, Nando Pinheiro, ficou com 0,67%.

Tanto Rogério Santos como Rosana, buscavam ao máximo apoio e mostrar que eram próximos de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Rogério é candidato pelo Republicanos, mesmo partido de Tarcísio, que é o maior aliado político do PL, partido de Rosana e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois candidatos utilizaram imagens com o governador em suas campanhas, mas Tarcísio optou por se manter neutro e elogiou os dois candidatos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller