João Doria é internado em São Paulo para cirurgia de hérnia inguinal

Intervenção médica já estava marcada e será realizada na manhã desta sexta-feira, 3

Divulgação/Governo do Estado de SP Antes de ser internado, João Doria participou de evento na cidade de Barretos



João Doria (PSDB), governador do Estado de São Paulo, foi internado no Hospital Albert Einstein na noite desta quinta-feira, 2, para procedimentos que antecedem uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. Durante o dia, o tucano visitou a cidade de Barretos para anunciar o repasse de R$ 6,5 milhões para obras na cidade, participou de audiências no Palácio dos Bandeirantes e de reunião semanal do Programa Estadual de Imunização (PEI). A intervenção médica já estava marcada e será realizada na manhã desta sexta-feira, 3. O médico Sidney Klajner comandará a equipe responsável pela cirurgia.