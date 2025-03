Jogador do Bragantino é transferido para hospital em Ribeirão Preto

Veículo em que Pedro Severino estava colidiu com um caminhão após motorista cochilar; Protocolo de morte cerebral havia sido aberto; mas foi interrompido quando atleta apresentou sinais de reação

Divulgação/Botafogo S/A Pedro Severino jogava no Botafogo de Ribeirão Preto antes de se transferir para o Red Bull Bragantino



Na última terça-feira (3), Pedro Severino, um promissor jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino, foi vítima de um grave acidente na Rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 5h20 da manhã, quando o veículo em que Pedro Severino estava colidiu violentamente com a traseira de um caminhão. As investigações iniciais apontam que o motorista do carro teria cochilado ao volante, resultando na colisão.

Após o acidente, Pedro foi imediatamente levado para um hospital municipal em Americana, onde passou por uma cirurgia de emergência devido a um traumatismo craniano. A situação era tão crítica que o hospital chegou a abrir um protocolo de morte cerebral. No entanto, em um sinal de esperança, o protocolo foi interrompido quando Pedro apresentou sinais de reação, incluindo uma crise de tosse, indicando que ainda havia atividade cerebral.

Dada a gravidade do seu estado, Pedro foi transferido para um hospital particular em Ribeirão Preto. A transferência foi confirmada por meio de uma nota oficial, que também destacou a seriedade do quadro clínico do jovem atleta. Apesar de seu estado permanecer gravíssimo, há uma estabilidade que mantém viva a esperança de recuperação. A equipe médica continua monitorando Pedro de perto, enquanto familiares, amigos e fãs aguardam ansiosamente por qualquer sinal de melhora.

