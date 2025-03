Hospital suspende protocolo de morte encefálica de jogador do Red Bull Bragantino

Atleta sofreu um grave traumatismo craniano em um acidente na rodovia Anhanguera

Reprodução/Instagram O jogador estava no veículo com seu colega, Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves



O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, localizado em Americana, São Paulo, decidiu suspender o protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, de 19 anos, jogador da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino. A interrupção ocorreu na tarde desta quarta-feira, 5 de março, devido à presença de reflexo de tosse no jovem. Enquanto isso, ele continuará recebendo sedação, ventilação mecânica, noradrenalina e antibióticos para prevenir infecções. Pedro Severino sofreu um grave traumatismo craniano em um acidente na rodovia Anhanguera. Após ser levado ao hospital, ele passou por uma cirurgia de emergência.

O jogador estava no veículo com seu colega, Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves e foi transferido para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo, onde permanece sob observação. O estado de saúde de Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, é estável e ele não corre risco de vida. A equipe médica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi iniciou o protocolo de morte encefálica na tarde de terça-feira, 4 de março, mas a situação de Severino levou à sua suspensão. O protocolo será reavaliado caso o atleta não apresente mais reflexos.

