Jogo em prol do Rio Grande do Sul reúne estrelas e leva 30 mil pessoas ao Maracanã

Ronaldinho Gaúcho foi o destaque da partida beneficentes com dribles desconcertantes e dois gols, um deles de voleio; torcida montou mosaico com as cores da bandeira gaúcha

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida ovaciona Ronaldinho Gaúcho no Maracanã



A tarde deste domingo (26) no Maracanã foi marcada por um evento solidário que reuniu estrelas do futebol e artistas em campo. Mesmo com o tempo chuvoso, o público compareceu em peso para prestigiar a partida entre os times Esperança e União, cujo objetivo era arrecadar doações para o povo do Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes chuvas. A atmosfera de união e solidariedade tomou conta do estádio, com torcedores de diferentes times aplaudindo nomes como Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Petkovic a cada lance. No gramado do Maracanã, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho brilhou, sendo o destaque do amistoso. Com dribles desconcertantes e um gol de voleio, ele encantou os 32 mil presentes, que puderam reviver um pouco da magia do craque em campo. O jogo terminou empatado em 5 a 5, com gols de MC Poze, Amaral (que também fez um golaço de voleio), Cafu, D’Alessandro e Nenê pelo time Esperança, e de Ludmilla, Adriano, Diego Ribas e Ronaldinho (duas vezes) pelo União.

“A partida foi marcada por momentos de emoção e alegria. A presença de personalidades do esporte e da música contribuiu para o clima festivo no Maracanã. O evento mostrou a força do esporte em promover a união e ajudar aqueles que mais precisam, reforçando a importância de se unir em momentos difíceis para superar desafios e reconstruir o que foi perdido. “É um prazer estar junto ao povo carioca, que sempre me abraçou. Não tenho nem palavras. Sempre especial estar com os amigos, bater uma bola diante desse público no Maracanã. E por uma causa nobre”, festejou Ronaldinho.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e o coordenador executivo geral das seleções brasileiras masculinas, Rodrigo Caetano, também participaram do evento. Dorival comandou um dos times, e Anderson Daronco e Raphael Claus se revezaram na arbitragem. “A partida foi uma demonstração que o nosso povo é solidário, quando chamado a intervir, sempre se apresenta. Isso não tem preço”, disse o treinador. Rodrigo Caetano agradeceu a manifestação de solidariedade, destacando a necessidade de apoio na reconstrução do estado. Antes do início da partida, a torcida montou um mosaico com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e a mensagem “Força”.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA