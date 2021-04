Jornalista recebe carta com balas de revólver como ameaça em Roraima

Diego Santos, que apresenta um programa policial em Boa Vista, passou a ser escoltado por seguranças após receber ameaça pelo correio

Abraji/Divulgação Carta foi colocada na caixa de correios do jornalista



O apresentador de um programa policial na TV Norte, afiliada do SBT em Roraima, foi ameaçado de morte na última quinta-feira, 1, após fazer uma série de denúncias sobre facções criminosas e irregularidades no poder público do estado. Diego Santos, que é jornalista e apresenta o programa “Verdade No Ar”, recebeu no correio de casa um envelope com o nome dele, os dizeres “a medida exata para silenciar qualquer denúncia” e duas balas de calibre 380. A ameaça foi denunciada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) nesta quarta-feira, 7. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo jornalista no 1º Distrito Policial de Boa Vista, que investiga o caso.

Depois do ocorrido, o jornalista passou a ser escoltado por seguranças, assim como a família dele. Em nota, o Grupo Norte Comunicação prestou solidariedade ao funcionário e afirmou ter um compromisso com a informação, cobrando às autoridades a elucidação da ameaça. “O Grupo Norte de Comunicação não vai tolerar nenhum tipo de ameaça e cerceamento da liberdade e à prática de um jornalismo sério e crítico”, diz trecho do documento. A Federação Nacional dos Radialistas também divulgou uma nota de repúdio contra o ataque e afirmou que a categoria não se calará “frente às grandes denúncias recebidas pelo conjunto dos apresentadores de programas no país de desvio de conduta de autoridades para com o dinheiro do povo”.