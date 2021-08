Jornalistas da Jovem Pan são finalistas do Prêmio Comunique-se; saiba como votar

Quatro profissionais da emissora seguem na disputa da premiação

Reprodução Vitor Brown, Guilherme Fiuza, Mauro Beting e Samy Dana estão concorrendo ao Oscar do jornalismo brasileiro



A lista de finalistas do Prêmio Comunique-se 2021 foi divulgada nesta segunda-feira, 9 de agosto. E ela conta com quatro jornalistas da Jovem Pan: Vitor Brown, Guilherme Fiuza, Mauro Beting e Samy Dana. Na condução de “Os Pingos nos Is”, Vitor Brown é finalista como âncora de rádio. Integrante da mesma atração, que é líder de audiência, Guilherme Fiuza concorre como colunista de notícia. Mestre do Prêmio Comunique-se devido às vitórias conquistadas em anos anteriores, Mauro Beting volta à disputa do Oscar do jornalismo brasileiro. Dessa vez, ele está no top 3 na divisão esporte – mídia falada. O comentarista Samy Dana aparece de forma tripla na fase final do Prêmio Comunique-se. Pela Jovem Pan, ele figura entre os melhores de economia – mídia falada. Além disso, concorre como jornalista empreendedor e economia – mídia escrita.

Votação

A fase final do Prêmio Comunique-se 2021 será definida pelo voto popular. Dessa forma, o público internauta terá até o dia 10 de outubro para votar em seus jornalistas favoritos. A votação está disponível em votacao.premiocomunique-se.com.br. Os vencedores serão revelados em live programada para a noite de 16 de novembro. Apoiadoras de mídia do evento, a Panflix e a Jovem Pan irão transmitir a festa em seus canais digitais.