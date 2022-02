Jovem acorda com a barriga aberta em praia do Espírito Santo; Polícia investiga

Ao lado da namorada, rapaz havia usado drogas e dormido na Praia do Ermitão, em Guarapari; ele sobrevui

Reprodução / Facebook / @CapixabaDaGema Crime ocorreu na Praia do Ermitão, local turístico de Guarapari



Um jovem acordou com a barriga aberta e parte do intestino delgado exposto na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo. O caso ocorreu no último dia 16, e ganhou notoriedade nesta segunda, 31. O homem, de 20 anos, estava acompanhado da namorada. Os dois teriam usado drogas e dormido no local. Durante a madrugada, o casal acordou e o rapaz estava com a barriga aberta e parte do intestino delgado na areia. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado a um hospital de Vitória, para onde a mulher também foi, e sobreviveu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Espírito Santo ainda não sabe o que aconteceu, e afirma que não há qualquer indicação de que a mulher estivesse envolvida, apesar de boatos que circularam nas redes sociais de que ela teria causado o ferimento enquanto acreditava ser uma cirurgiã. A moça também tinha diversos hematomas e cortes. “A Polícia Civil informa que o fato é de conhecimento da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que já iniciou diligências para elucidar o caso. Até o momento não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou a corporação, em nota. O material recolhido na praia, que envolve tanto o órgão retirado quanto os pertences dos dois, está sendo periciado, assim como imagens das câmeras de segurança do parque onde a praia está. A Polícia Civil também a pediu a colaboração de cidadãos que possam ter mais informações através do disque-denúncia (número de telefone 181).