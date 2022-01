Devinho Novaes sofre acidente de ônibus e chora ao falar da morte de saxofonista

‘Não está caindo a ficha ainda do que aconteceu’, declarou o cantor, que sofreu apenas ferimentos leves

Reprodução/Instagram/devinhonovaes_oficial Devinho Novaes chorou ao falar do acidente de ônibus que resultou na morte de Jack Sax



O cantor Devinho Novaes sofreu junto com sua equipe um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira, 31, que resultou na morte do saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, que tinha 34 anos e era conhecido como Jack Sax. O ônibus, no qual estavam a banda, a equipe técnica e a avó de Devinho, tombou em São Sebastião, Alagoas, na volta de um show que foi realizado na cidade de Capela. Segundo o empresário do artista, Teo Santana, Jack chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Dez pessoas ficaram feridas e todas foram levadas ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, após o acidente. Quase todos já receberam alta – incluindo Devinho, que teve apenas ferimentos leves nas costas.

Na tarde desta segunda, o cantor chorou ao comentar nas redes sociais sobre o acidente. “Passando para agradecer todas as mensagens maravilhosas que vocês estão mandando e quero dizer que estou bem. A gente acabou perdendo também nesse acidente um ente querido, que é o Jack, um cara maravilhoso. Não está caindo a ficha ainda do que aconteceu”, afirmou nos stories do Instagram. “Graças a Deus está todo mundo bem, mas o fod* é isso, a gente não tem nem palavras para se expressar sobre esse acidente. A gente tem que agradecer a Deus por ter escapado dessa e ao mesmo tempo a gente tem que lamentar a perda de um ente querido.” Ainda não há informações sobre o velório do saxofonista.