Camila Pitanga defende ex-namorada, detida por fazer topless na praia: ‘Machismo’

Atriz definiu o caso como uma ‘violência policial’ e prestou sua solidariedade à Beatriz Coelho: ‘É absurdo e constrangedor’

Reprodução/Instagram/caiapitanga Camila Pitanga criticou o fato de terem algemado Beatriz Coelho em delegacia



A atriz Camila Pitanga saiu em defesa da sua ex-namorada, a artesã Beatriz Coelho, que foi levada para uma delegacia e chegou a ser algemada no último domingo, 30, por fazer topless em uma praia. “Minha solidariedade à Beatriz, que ontem sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés. É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre”, postou a atriz no Instagram nesta segunda-feira, 31. “Absurdo e surreal quando a gente vê que na mesma delegacia tinha um homem se camisa”, comentou a apresentadora Astrid Fontenelle. “Que horror”, declarou a atriz Natália Lage. “Surreal”, escreveu a cantora Preta Gil. “Absurdo”, acrescentou a atriz Nanda Costa.

Beatriz relatou o que aconteceu em suas redes sociais. Ao postar uma foto em aparece sem a parte de cima do biquíni, ela questionou: “O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?”. A ex-namorada de Camila mostrou que foi detida e demonstrou sua indignação: “O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”. Com a repercussão do caso, a artesã agradeceu nas redes sociais as mensagens de apoio que estava recebendo: “Me sinto imensamente acolhida e apoiada”. Beatriz namorou com a ex-atriz da Globo por um ano e 11 meses. O relacionamento terminou em dezembro de 2020 e, na ocasião, foi enfatizado pela assessoria de Camila que elas continuavam “amigas e se admirando mutualmente”.