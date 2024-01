Jovem de 19 anos morre após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians; polícia investiga

Lívia Gabriele sofreu sangramento e paradas cardíacas; defesa de Dimas Cândido afirma que atleta prestou socorro e que não praticou qualquer ato ilegal

Reprodução/Instagram/@dimasf_10 Dimas Cândido de Oliveira Filho é jogador do sub-20 do Corinthians



A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, após encontro com jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, no apartamento dele, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 30. A jovem chegou a ser levada para o hospital, mas sofreu paradas cardíacas e não resistiu. Segundo o atleta, eles tiveram relações sexuais e ela passou a apresentar forte hemorragia na região genital. Aquele teria sido o primeiro encontro entre eles, que se conheceram por meio das redes sociais e passaram a conversar. A ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial como “morte suspeita”. “Policiais militares foram acionados para comparecerem ao Hospital Municipal do Tatuapé após o óbito da jovem. Foi informado que ela estava na casa de um jovem de 18 anos (o jogador) quando, em dado momento, passou mal e desmaiou”, informa, em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). De acordo com o boletim, Dimas contou que a jovem começou a passar mal durante o ato sexual, apresentando sangramento na vagina e desmaiou. Ele ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu as orientações do que deveria fazer até que a ambulância chegasse ao local. 20 minutos após chegar ao hospital, foi constada a morte de Livia, que perdeu muito sangue decorrente da fissura na área genital, um corte de aproximadamente cinco centímetros. No apartamento do jogador, foi encontrado sangue no chão, toalhas e lençóis sujos de sangue. O local foi preservado para perícia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

À policia, o pai da jovem, o policial militar Rubens Chagas Matos, contou que a filha, que era estudante de enfermagem e morava com a família, tinha informado por volta das 17h30 que iria encontrar uma amiga em um restaurante para assistir o jogo do Corinthians e São Paulo, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Por volta das 19h40 os pais receberam do telefone celular dela por volta das 19h40 uma ligação de uma pessoa que disse ser enfermeira do Samu, onde foi informado que Lívia estava sendo encaminhada para o Hospital Municipal do Tatuapé. Segundo o pai da jovem, ela não fazia uso de nenhum tipo de substância entorpecente nem tinha o costume de ingerir bebida alcoólica. Matos conheceu Dimas no hospital e disse que ele não expressou nenhuma preocupação e pretendia viajar para Minas Gerais no mesmo dia. O corpo da jovem foi encaminhado para o IML para realização de exames necroscópico, toxicológico e sexológico. Uma perícia no apartamento de Dimas foi solicitada para investigar o que aconteceu.

A defesa de Dimas, o advogado Tiago Lenoir, afirma que ele não praticou qualquer ato ilegal, o que será demonstrado pelos laudos da perícia. “Ele conheceu a garota pelo Instagram, vinha falando com ela, e marcaram de se encontrar no fim do dia no apartamento dele. Foi a primeira vez que eles se encontraram pessoalmente. Ali eles tiveram relações sexuais consentidas e com o uso de preservativo. Depois do ato, ele percebeu que ela tinha apagado, desfalecendo”. Lenoir também afirma que seu cliente não fez nada que pudesse ter dado causa, ou seja, não foi uma lesão provocada por ele. ” Vamos aguardar o resultado da perícia, especialmente do exame necroscópico, que deve ficar pronto em até 30 dias”, disse.

Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista informou que está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas de base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. Dimas Cândido joga como meia e integra o elenco sub-20 do Corinthians desde abril de 2023. Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba, ele foi cedido à equipe paulista pelo Coimbra, de Minas Gerais. O atleta chegou ao Corinthians em abril de 2023 e disputou 12 jogos. Seu vínculo com o clube paulista vai até janeiro de 2025.

*Com informações da Agência Estado