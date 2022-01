Jovem de São Paulo desaparecido desde 2020 é encontrado no Distrito Federal

Rapaz surdo de 28 anos, Jean Costa Rodrigues da Silva sumiu da casa do pai em Pirituba, na zona norte da capital paulista

Reprodução / Facebook Jean Costa Rodrigues da Silva está internado em hospital do DF e mãe viaja para encontrá-lo



Jean Costa da Silva Rodrigues, rapaz surdo de 28 anos que estava desaparecido desde junho de 2020, foi encontrado. O jovem, que morava em São Paulo, está no Distrito Federal, internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a mãe de Jean, Maria Celina, ele havia sido diagnosticado com depressão e decidido sair da casa onde morava com ela e ir viver com o pai em Pirituba, na zona norte da capital paulista. Entretanto, poucos meses depois, Jean deixou também a casa do pai, tendo deixado apenas uma nota na qual dizia que amava a família e ‘daria notícias quando estivesse bem’. Jean teria começado a demonstrar sintomas da depressão após sua ex-noiva terminar o relacionamento com ele, pouco depois de terem uma filha.

Maria Celina relatou que finalmente soube o paradeiro do filho no último fim de semana, quando Jean foi socorrido por policiais e levado para um hospital particular por estar passando mal na rua. Após ser medicado, no entanto, o rapaz recebeu alta no sábado à noite, 15, antes dela poder viajar para encontrá-lo. Na terça, 18, Jean voltou a passar mal na rua, gritando de dor de cabeça, e foi levado para outro hospital particular, que se recusou a atendê-lo. Ele foi levado para a UPA, onde está internado e ficará sedado até que a mãe chegue. Maria Celina está viajando de ônibus para encontrar o filho, e a previsão é de que chegue ao Distrito Federal apenas na sexta, 21.