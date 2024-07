Jovem é assaltado e baleado em estação do metrô de São Paulo

Caso aconteceu na sexta-feira (26); vítima segue internada devido aos ferimentos

Reprodução/Site Metro SP Estação São Joaquim do metrô, em São Paulo



Um jovem de 27 anos foi baleado durante um assalto à mão armada na Estação São Joaquim do Metrô, em São Paulo, na tarde de sexta-feira (26). A vítima foi rapidamente socorrida e levada para a Santa Casa da Misericórdia, onde permanece internada devido aos ferimentos. Os assaltantes abordaram o homem assim que ele saiu do vagão, exigindo que entregasse seu celular e mochila. Embora tenha cedido o aparelho, ele hesitou em entregar a bolsa, o que levou os criminosos a atirarem. A situação gerou pânico e chamou a atenção dos seguranças da estação, que imediatamente prestaram socorro à vítima. Após o ataque, os suspeitos conseguiram escapar do local. A Polícia Civil está à frente das investigações, que foram registradas como tentativa de latrocínio no 8º Distrito Policial, localizado no bairro Brás. As autoridades estão empenhadas em identificar e capturar os responsáveis pelo crime.

*Reportagem produzida com auxílio de IA