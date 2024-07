Datena é oficializado como candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo

Ex-senador José Aníbal foi indicado a vice; apresentador não poupou críticas a Ricardo Nunes, insinuando que o prefeito estaria por trás de protestos contra sua candidatura

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO José Luiz Datena vai a concorrer às eleições municipais de São Paulo



O PSDB confirmou neste sábado (27), durante sua convenção, José Luiz Datena como candidato à prefeitura de São Paulo. Em seu discurso, ele ressaltou a urgência de “sanear” os serviços públicos, especialmente no que diz respeito à conexão com o crime organizado. Datena também alertou sobre a possível infiltração do PCC nas estruturas do poder público e criticou a gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes, questionando sua legitimidade em comparação a Bruno Covas. Datena não poupou críticas a Nunes, insinuando que o prefeito estaria por trás de protestos contra sua candidatura. Ele se dirigiu aos manifestantes de maneira contundente, levantando dúvidas sobre a origem do financiamento desses atos. Além disso, o candidato expressou sua confiança no governador Tarcísio de Freitas, esperando que ele mantenha a integridade das investigações sobre o crime organizado.

A convenção também trouxe uma surpresa com a indicação do ex-senador José Aníbal como candidato a vice. Ambos, Datena e Aníbal, destacaram a importância de uma aliança forte para atrair o eleitorado. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, apoiou a candidatura de Datena, apresentando-o como uma opção viável em meio aos extremos que outros candidatos representam. O apresentador criticou medidas que considerou “eleitoreiras”, como a proposta de tarifa zero aos domingos no transporte público, sugerindo que tais ações não resolvem os problemas reais da cidade. Ele enfatizou a necessidade de um plano mais robusto para a segurança pública e a administração municipal, prometendo um compromisso sério com a população.

