Jovem é assassinado a tiros dentro de ônibus em São Paulo

Após uma discussão dentro do coletivo, homem sacou arma e atirou; motorista chamou a polícia, mas suspeito conseguiu fugir e está foragido

Reprodução/Diário dos Transportes Jovem caído após ser alvejado por homem dentro de ônibus



A Polícia Civil investiga o assassinato de um jovem de 22 anos dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo na madrugada desta terça-feira (4). O crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e o autor dos disparos na Avenida Senador Teotônio Vilela, no Jardim São Rafael. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois homens discutiam dentro do ônibus quando um deles sacou uma arma e disparou contra o jovem. O suspeito fugiu em meio à confusão.

Imagens das câmeras de segurança do coletivo mostram passageiros assustados ao ouvir os tiros. Alguns se levantam e pedem que o motorista pare o veículo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada pelo motorista. A perícia esteve no local para coletar provas, e o caso foi registrado como homicídio no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A SPTrans confirmou que o crime ocorreu na linha 6099/10, operada pela empresa Transwolff, que liga o Terminal Grajaú à Divisa Embu-Guaçu. Em nota, a empresa municipal lamentou o ocorrido e repudiou o ato de violência. Até o momento, o autor dos disparos segue foragido.

Veja o vídeo

Um homem de 22 anos foi morto a tiros dentro de um ônibus da empresa Transwolff, na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira (4). O crime ocorreu no bairro do Jardim São Rafael, durante uma discussão entre a vítima e o suspeito, que sacou uma arma, efetuou disparos e fugiu em… pic.twitter.com/XgNsPyTVcy — Jovem Pan News (@JovemPanNews) March 4, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA