Smart Sampa identifica 11 foragidos em durante o Carnaval em São Paulo

Entre os detidos, estão dois por falta de pagamento de pensão, outros dois por tráfico de drogas, além de criminosos por lesão corporal, roubo, interceptação e homicídio

Durante o carnaval, a Prefeitura de São Paulo implementou pela primeira vez o sistema de identificação facial Smart Sampa, resultando na prisão de 11 criminosos foragidos. As câmeras do sistema foram fundamentais para a captura de indivíduos procurados pela justiça. Entre os detidos, estavam pessoas procuradas por diversos crimes, incluindo falta de pagamento de pensão alimentícia, tráfico de drogas, lesão corporal, roubo, receptação e homicídio.

Um dos casos mais notáveis foi a captura de Flávio da Silva, de 38 anos, próximo à Avenida Prestes Maia, no centro da cidade. Condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da ex-cunhada em Minas Gerais, Flávio já havia cumprido pena em São Paulo por roubo qualificado e respondia a um processo de estupro da própria mãe. Durante a prisão, ele tentou fugir, mas foi monitorado pelas câmeras até ser detido, evidenciando a precisão e eficiência do sistema de reconhecimento facial.

Outro caso de destaque foi a prisão de Washington Ricardo Cavalcante da Silva, de 52 anos, na Praça da República. Procurado pela justiça de Minas Gerais por tráfico de drogas, ele foi condenado a 4 anos e 7 meses de prisão. O secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, ressaltou os resultados positivos do carnaval, com uma significativa redução no número de prisões e conduções às delegacias em comparação com o ano anterior. A prefeitura atribui essa redução ao aumento de 30% no efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e ao uso das 23.000 câmeras do Smart Sampa.

Além de auxiliar na captura de criminosos, o sistema de reconhecimento facial também possibilitou o reencontro de famílias. Duas pessoas desaparecidas foram localizadas, incluindo Mateus Fernandes de Almeida Felipe, de 24 anos, que estava desaparecido há 28 dias. Ele foi encontrado no bairro do Belém, na zona leste, a 20 km de sua casa em Guaianases.

