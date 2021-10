Jovem é morta em condomínio de alto padrão em Salvador; namorado é suspeito

Kesia Stefany da Silva Ribeiro, de 21 anos, foi atingida por disparo; defesa alega que tiro foi acidental

Reprodução / Instagram / @kezia.fsa Segundo a Polícia, Kezia e o namorado tinham um relacionamento há dois anos



A jovem Kesia Stefany da Silva Ribeiro, de 21 anos, foi morta na madrugada deste domingo num condomínio de alto padrão no bairro de Rio Vermelho, em Salvador, capital da Bahia. O suspeito é o namorado da vítima, um advogado criminalista que levou a vítima ferida até o Hospital Geral da Bahia e em seguida tentado fugir. Ele foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar (PM) e ainda passará por audiência de custódia para definir se responderá ao processo em liberdade. Kesia foi baleada dentro de um apartamento do condomínio Terrazzo Rio Vermelho; os vizinhos ouviram o disparo e chamaram a PM. Segundo a Polícia, o suspeito colocou Kesia dentro do carro e a levou para o Hospital, onde ela foi socorrida, mas não resistiu. De lá, o advogado foi para a casa de um parente em Pituba, outro bairro de Salvador, onde foi localizado posteriormente. Os vizinhos também relataram terem ouvido gritos e percebido manchas de sangue no corredor.

O caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH) Atlântico, comandada pela delegada delegada Zaira Pimental, com policiais fazendo análise das imagens das câmeras de monitoramento, depoimentos de testemunhas e outras ações de inteligência. Segundo o diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado André Garcia, a investigação ainda está no começo. “Estamos na fase preliminar do inquérito, reunindo informações para avançar nas investigações”, disse na manhã desta segunda, 18. A Jovem Pan tentou contato com a defesa do advogado, mas não obteve sucesso. Ao jornal baiano ‘Correio 24 Horas’, os defensores alegaram que o disparo foi acidental e teria ocorrido quando o suspeito tentou tirar a arma da mão de Kesia durante uma discussão do casal.