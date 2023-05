Jovem é presa após enforcar e ameaçar avó com faca, roubar carro e anunciá-lo pelas redes sociais

Vítima negou emprestar seu veículo para a neta e passou ser agredida fisicamente, segundo a Polícia Civil

Divulgação/Polícia Civil Jovem foi presa pela Polícia Civil de Goiás na segunda-feira, 22



Uma jovem foi presa pela Polícia Civil de Goiás na última segunda-feira, 22, por enforcar e ameaçar a próprio vó com uma faca, roubar o veículo da vítima e anunciá-lo para a venda pelas redes sociais. O caso aconteceu no Setor Bueno, na zona sul de Goiânia. De acordo com a polícia, a vítima negou emprestar o veículo para a jovem de 18 anos. Foi então que a neta passou a agredir fisicamente a vítima, de 73 anos. Ela enforcou a vó e passou a ameaçá-la com uma faca. Em seguida, a jovem roubou o carro e colocou à venda pela internet. No anúncio, a investigada cobrou R$ 26 mil “para sair logo”. O perfil da jovem foi desativado. Segundo a polícia, ela foi autuada pelo crime de roubo com o uso de violência. A pena para este tipo de crime pode alcançar 10 anos de prisão. O nome da jovem não foi divulgado pela corporação, não sendo possível localizar sua defesa.