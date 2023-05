Polícia Federal prende dois suspeitos por remessa de cocaína em navios para a Europa

Um dos presos é mergulhador profissional; cerca de uma tonelada e meia da droga foi apreendida pela corporação

Divulgação/polícia Federal Drogas eram escondidas em cascos de navios



A Polícia Federal (PF) prendeu, preventivamente, dois suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por enviar cocaína pura à Europa em navios. Um dos presos é mergulhador profissional. A corporação apreendeu celulares, computadores e documentos, além de cerca de uma tonelada e meia da droga. Os mandados fazem parte da Operação Novos Rumos, deflagrada nesta quarta-feira, 24, no Rio de Janeiro, e foram expedidos pela Justiça Federal do Estado, em Magé e Niterói. Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de rpisão preventiva. Segundo as investigações, o grupo é vinculado com o Comando Vermelho e atua no armazenamento da substância em depósitos situados dentro de comunidades. Posteriormente, os criminosos faziam a remessa através de navios destinados ao continente europeu. Ainda de acordo com a PF, os suspeitos contavam com apoio de funcionários do porto, “que apresentavam as rotas das embarcações atracadas no porto do Rio de Janeiro”. Mergulhadores profissionais integravam o grupo e eram responsáveis por ocultar a droga nos casos dos navios. O material apreendido serão encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro “para os procedimentos de praxe”. “O nome da operação [Novos Rumos] se deve ao fato de a principal facção criminosa do Rio de Janeiro [Comando Vermelho] apresentar uma nova frente de atuação no tráfico de entorpecentes, passando a atuar não só em âmbito local, mas também no tráfico internacional de drogas”, explicou a PF. A operação mobilizou 50 policiais federais.