Jovem é preso após criar funk ironizando morte de PM da Rota no Guarujá; veja o vídeo

Homem deve responder pelos crimes de pelos crimes de associação criminosa e apologia ao crime

Arquivo Pessoal/Patrick Bastos Reis Patrick Reis foi assassinado na semana passada, em Guarujá, litoral paulista



Um jovem, de 21 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira, 3, em Guarujá, litoral de São Paulo, após criar uma música ironizando a morte do policial Patrick Reis, da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). O soldado morreu na quinta-feira, 27, após ser baleado enquanto fazia um patrulhamento em uma comunidade do município. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O vídeo foi publicado nas redes sociais e logo viralizou. Na letra, o jovem ironiza o episódio em que o PM e um outro agente da Rota foram atacados e afirmou que os criminosos estavam “cheios de ódio”. O homem ainda menciona que havia uma “nove na cintura”, em alusão a uma arma apreendida pela polícia no local do crime. O jovem foi identificado como Adelso dos Santos de Almeida Júnior. A reportagem tenta localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para uma manifestação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi identificado e localizado em sua própria residência, situada no bairro Parque Estuário. Ele deve responder pelos crimes de associação criminosa e apologia ao crime. Após a morte do policial, foi deflagrada a Operação Escudo. No último levantamento, 16 pessoas morreram e mais de 102 foram presas, de acordo com o último levantamento da SSP. Veja o vídeo abaixo: