Jovem é preso suspeito de assassinar mulher em Barretos e debocha: ‘Me arrepender por quê?’

Vítima teve o corpo enterrado no jardim da própria casa; suspeito foi preso no interior de Minas Gerais

Arquivo Pessoal/Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud foi encontrada morta no jardim da própria casa



Um jovem foi preso nesta quinta-feira, 3, em Frutal-MG, suspeito de matar uma mulher em Barretos, interior de São Paulo. A vítima, identificada como Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud, tinha 62 anos. Após assassinar a mulher, o jovem enterrou o corpo no jardim da casa da vítima. O suspeito não demonstrou arrependimento. Ao ser questionado sobre o crime, o jovem debochou. “Matei, gente. Por diversão também. Minha vida é uma série. Vou matar e me arrepender por quê? Não adiantava eu matar então. Que bandido é esse? Vai matar e vai se arrepender?”, falou o jovem para a Record TV, sem dizer o que motivou o crime. Policiais receberam uma denúncia de uma testemunha alegando que não via a mulher há cerca de uma semana. Os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) acompanharam a testemunha até a residência da vítima, no bairro Los Angeles. Segundo a Polícia Civil, os agentes notaram que a terra do jardim estava removida e ao examinarem o local encontraram o corpo dela enterrado. Ainda de acordo com a corporação, foi constatado que o celular da vítima foi roubado. Os policiais apreenderam uma encomenda com o endereço da residência da idosa, mas destinada ao homem, que morava na casa dela. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.