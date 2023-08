Jovem é sequestrada por motorista e cobrador de transporte clandestino no DF

Vítima foi levada para um cativeiro em Cristalina, no interior de Goiás, e passou duas noites em poder dos criminosos; ninguém foi preso até o momento

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal



Uma jovem de 21 anos foi sequestrada após utilizar um transporte clandestino ao sair do trabalho no Distrito Federal. Ela passou duas noites em poder dos suspeitos. As informações são da Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento. O crime ocorreu na noite do dia 21 de junho e foi elucidado pela corporação nesta quarta-feira, 23. Segundo as investigações, a vítima embarcou em uma lotação após expediente. A mulher é uma funcionária de uma cafeteria, na Asa Norte. Ao chegar na Rodoviária do Plano Piloto, a mulher foi impedida de descer do veículo. Foi quando os suspeitos, o motorista e cobrador, anunciaram o sequestro. As portas traseiras estavam sem maçanetas, segundo informou a corporação. A mulher foi levada para um cativeiro, em Cristalina-GO, onde passou a primeira noite. De acordo com a corporação, a família recebeu o pedido de resgate na manhã seguinte. O resgate foi pago no decorrer do dia, em desacordo com as orientações da Divisão de Repressão ao Sequestro, sendo que a vítima não havia sido librtada. O valor não foi informado.

A polícia identificou o motorista do veículo e iniciou uma operação, o que obrigou os suspeitos a libertarem a vítima na manhã seguinte, na Rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal. Segundo o delegado Leandro Ritt, a ideia dos suspeitos era permanecer com a vítima “e efetuar retiradas diárias do valor do resgate depositado na conta da jovem, o que foi frustrado pela ação da polícia. Os autores foram identificados e a polícia localizou o cativeiro e o veículo utilizado no crime”. O caso segue sendo investigado visando a localização dos suspeitos.