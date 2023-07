Três homens morrem durante operação da PM na Vila Kennedy, no RJ

Segundo a PM, policiais realizavam uma operação para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas, a remoção de obstáculos das vias da região e a recuperação de carros roubados

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Polícia Militar deflagou uma operação na zona oeste da capital fluminense



Três homens morreram durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 28. Segundo a corporação, suspeitos estariam armados e atiraram contra os policiais do 14º BPM (Bangu) que passavam pela localidade da Garganta. Os policiais teriam revidado e três homens foram atingidos. Segundo a PM, os três foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram e morreram. Segundo a polícia, foram apreendidos três pistolas, três carregadores, três rádios comunicadores, além de material entorpecente. O objetivo da operação era a prisão de criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas, a remoção de obstáculos das vias da região e a recuperação de carros roubados. Moradores da região realizaram uma manifestação por conta das mortes. Segundo a PMERJ, um homem foi preso suspeito de liderar um grupo que ateou fogo em pneus que ocasionou no fechamento da Avenida Brasil. De acordo com a PMERJ, o trânsito segue fluindo normalmente e o policiamento foi reforçado na região, segundo informou a corporação ao site da Jovem Pan.