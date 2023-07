Prefeitura do Rio realiza megaoperação no trevo da Uerj contra usuários de drogas e moradores de rua

Agentes removeram dois veículos, barracas, carrocinha de lanche, lonas, triciclos, e também apreenderam dezenas de pedras de crack e pinos de cocaína

Fabio Costa/Seop/Divulgação Ao todo, cinco toneladas de lixo foram retiradas pela Comlurb no local



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Grande Tijuca realizaram, na manhã desta sexta-feira, 28, uma megaoperação de ordenamento e fiscalização no trevo da Uerj, no bairro do Maracanã. O espaço estava ocupado irregularmente por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Durante a ação, que teve o apoio da Polícia Militar, os agentes removeram dois veículos; e outras diversas estruturas que estavam obstruindo a via, como chaveiro, barracas, carrocinha de lanche, lonas, triciclos, e também apreenderam dezenas de pedras de crack e pinos de cocaína. Um homem foi preso por estar furtando pinos dos trilhos de trem da Supervia. Ele foi conduzido para a 20ª DP, em Vila Isabel. “Essa é mais uma operação de ordenamento que a Prefeitura vem fazendo diariamente na cidade. Dessa vez, contamos com o apoio importante da Polícia Militar, justamente para dar segurança para os nossos agentes, tendo em vista ser uma área que sofre influência do crime organizado, do tráfico de drogas. Nós fizemos apreensões para desocupar o espaço público e coibir cena de uso de drogas. Nós vamos continuar fazendo essas ações para trazer ordem pública e segurança para a cidade”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Os agentes também multaram um ferro-velho por não estar em conformidade com o decreto das câmeras do estabelecimento e foi feito corte de água, devido a uma dívida de mais de R$ 15 mil. Um segundo ferro-velho, que ocupava uma área 100m², foi demolido. Outras 11 construções irregulares, em condições precárias e sem possibilidade de serem habitadas, foram derrubadas na favela do metrô. Ao todo, cinco toneladas de lixo foram retiradas pela Comlurb. “Essa ação de hoje é uma forma de mostrar para os tijucanos que estamos trabalhando incansavelmente para fechar todos os estabelecimentos ilegais da região e manter o ordenamento da área”, destacou o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal, da Comlurb, da Secretaria de Assistência Social, da Rioluz e da Águas do Rio.