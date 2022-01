Jovem morre após ser atingido por avião pilotado pelo pai no interior de SP

Piloto perdeu o controle da aeronave no momento da aterrissagem e atingiu o filho, que manuseava insumos agrícolas

Reprodução/Redes Sociais Mateus Tosti, de 24 anos, morreu no sábado, 15, em Uchoa (SP)



Um jovem de 24 anos morreu após ser atingido por uma aeronave de pequeno porte pilotada pelo próprio pai, neste sábado, 15, em Uchoa, cidade do interior do Estado de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o condutor perdeu o controle do avião na aterrissagem e atingiu seu filho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de Mateus César Tosti perdeu o controle da aeronave agrícola, bateu uma das asas em um veículo estacionado ao lado da pista, o que acabou atingindo seu filho, que manuseava insumos agrícolas no momento do acidente. Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram ao local para a realização de perícia. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Cedral e encaminhado a Delegacia de Uchoa.