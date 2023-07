Jovem Pan na história do país: Em 1985, rádio antecipou vitória de Jânio Quadros nas eleições de São Paulo

Vitória do político reforçou a credibilidade do jornalismo da emissora

Reprodução/Jovem Pan News Rádio antecipou vitória de Jânio Quadros nas eleições de São Paulo



A Jovem Pan desafiou os números das pesquisas eleitorais em 1985 e passou a ouvir à voz das ruas. Enquanto os institutos indicavam que Fernando Henrique Cardoso seria prefeito de São Paulo, os microfones da rádio retratavam outro movimento. Em uma época que não se usava a expressão “Fake News”, a concorrência desdenhava da possibilidade de vitória de Jânio Quadros. No entanto, não era notícia falsa. A Jovem Pan constatava diariamente a opinião dos eleitores a favor do candidato. A vitória de Jânio Quadros reforçou a credibilidade do jornalismo da emissora, que serve a população até os dias de hoje.