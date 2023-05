Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Light

Juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, acatou o pedido de recuperação judicial da companhia, que acumula dívida estimada em R$ 11 bilhões

Reprodução/Facebook/LIght Light diz que a crise financeira da companhia decorre dos altos índices de furtos de energia



O juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, acatou o pedido de recuperação judicial da Light S.A., empresa controladora do Grupo Light, que acumula dívida estimada em R$ 11 bilhões. O pedido de recuperação judicial diz que “os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da Companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando”. Por determinação da Justiça, para dar continuidade à recuperação judicial, a Light deverá manter suas obrigações operacionais para com a sociedade, cumprindo as metas de qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de cassação da tutela concedida pela recuperação judicial.