Justiça condena ‘Galã do Tinder’ a 4 anos e 6 meses de prisão

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não terá terá direito ao recurso em liberdade

Divulgação/Polícia Civil Home foi preso em setembro do ano passado em São Paulo



A Justiça de São Bernardo do Campo condenou neste domingo, 12, Renan Augusto Gomes, conhecido como “galã do Tinder” a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele é acusado de aplicar golpes em aplicativo de relacionamento. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o réu não terá direito ao recurso em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça. O homem foi preso no 21 de setembro. Houve perseguição. Segundo informações das investigações, os crimes eram praticados em São Paulo e São Bernardo. As vítimas eram conhecidas através do aplicativo de relacionamento. Ainda de acordo com investigações da polícia, ele possuía diversos perfis em aplicativos como Tinder, Inner, Happn e Lovoo com o nome de “Augusto Keller”. Além disso, dizia às vítimas que era filho de alemães e que seus pais haviam morrido em um acidente de carro e começava um relacionamento com as mulheres. Depois conquistar a confiança da vítima, passava a pedir dinheiro emprestado com argumento de que estaria com problemas com a receita e com bancos. Depois, ele sumia deixando as vítimas endividadas.

Procurada pela Jovem Pan, a defesa do acusado disse que os fatos que resultaram na condenação “sequer configuram crime, uma vez que se tratam de empréstimos feitos por uma amiga”. Os mesmos, segunda a defesa, estariam sendo pagos pelo acusado. Ainda segundo a defesa, não existem qualquer hipótese legal que justifique a prisão preventiva ” antes do Trânsito em julgado da Sentença condenatória, tendo em vista que Renan trabalha e possui endereço fixo, tampouco há que se cogitar de pretensa inafiançabilidade desse delito, sendo assim, no presente caso, o réu teria direito em recorrer em liberdade”. A defesa disse ainda que vai entrar com recurso cabível “para resguardar

os direitos do seu cliente em responder o processo em liberdade até a decisão final do Tribunal de Justiça de São Paulo”.