Justiça condena Vale, Samarco e BHP a pagar R$ 47,6 bilhões por desastre de Mariana

Juiz federal substituto Vinicius Cobucci determinou que a quantia vá para um fundo administrado pelo governo federal e seja utilizada em projetos e iniciativas nas áreas impactadas

Republicação: Antonio Cruz/Agência Brasil Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais



As mineradoras Vale, Samarco e BHP terão que pagar R$ 47,6 bilhões pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em 2015. A tragédia matou 19 pessoas e devastou a região. “As sociedades BHP, Vale e Samarco foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão da violação de direitos humanos das comunidades atingidas”, define a sentença da quinta-feira, 25. A decisão também estabelece, entre outros pontos, que as gigantes mineradoras brasileiras Vale e Samarco e a australiana BHP deverão desembolsar R$ 47,6 bilhões e esse montante deverão ser acrescidos os juros a partir de 5 de novembro de 2015, quando ocorreu o desastre ambiental.

O juiz federal substituto Vinicius Cobucci, da 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, determinou que a quantia vá para um fundo administrado pelo governo federal e seja utilizada em projetos e iniciativas nas áreas impactadas. Ele argumenta que, como resultado do acidente, “as comunidades foram impactadas em sua moradia, e relações pessoais”, mas também que “pessoas foram mortas” e “houve degradação ambiental”. “O rompimento gerou efeitos no ecossistema, com interferências negativas em várias cadeias produtivas e processos ecológicos”, escreveu. As empresas têm 15 dias para recorrer da decisão.

