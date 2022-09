Justiça de São Paulo decreta falência do Grupo Itapemirim

Recuperação judicial da empresa se arrastava desde 2016; dívidas somavam R$ 200 milhões

Reprodução/Itapemirim Grupo passou a oferecer o transporte aéreo em 2021, mas as operações duraram apenas seis meses



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ) decretou, nesta quarta-feira, 21, a falência do Grupo Itapemirim. A medida foi tomada pelo juiz João Oliveira Rodrigues Filho, atendendo a um pedido da administradora judicial EXM Partners. As dívidas somavam R$ 200 milhões, além de mais de R$ 2 bilhões em despesas pendentes com impostos e previdência. A recuperação judicial da empresa se arrastava desde 2016. Por se tratar de primeira instância, ainda cabe recurso. Na decisão, o magistrado também autorizou um contrato de massa falida para a transportadora Suzantur, que assumirá os serviços do grupo por um ano. A empresa opera linhas de ônibus do transporte urbano do ABC Paulista e no interior. A Itapemirim passou enfrentar uma séria de ações judiciais em 2021, ano em passou a oferecer o transporte aéreo. No entanto, a operação durou apenas seis meses e prejudicou muitos passageiros. Os voos foram suspensos sem aviso prévio. Por conta da suspensão, muitos não puderam viajar no fim de ano, resultando em diversas reclamações em órgãos do consumidor. A Jovem Pan tenta contato com a Itapemirim.