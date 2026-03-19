Justiça de SP decreta prisão preventiva de homem que foi solto após agredir ex em elevador

Ronaldo Ferreira invadiu o local onde a vítima trabalhava na última segunda-feira (16), pulando a catraca do edifício para alcançá-la e desferindo diversos socos contra a mulher

Reprodução/Câmara de segurança O motivo da violência seria o fim do relacionamento



O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e determinou a prisão preventiva de Ronaldo Ferreira, nesta quinta-feira (19), acusado de agredir sua ex-namorada dentro de um elevador.

Ele invadiu o local onde a vítima trabalhava na última segunda-feira (16), por volta das 9h30 da manhã, pulando a catraca do edifício para alcançá-la. Ele desferiu diversos socos na mulher e só parou quando uma outra mulher interveio. Ele então fugiu do local.

O motivo da violência seria o fim do relacionamento, além do fato de que, recentemente, a vítima entrou com pedido de pagamento de pensão alimentícia a Ronaldo, com quem tem um filho de sete meses.

Ainda segundo o TJ, ele foi preso em flagrante, porém, no dia seguinte, durante audiência de custódia, o Juízo das Garantias da Comarca de Guarulhos (1ª RAJ) decidiu soltar Ronaldo com algumas medidas cautelares, como distanciamento de 300 m, por se tratar de um réu primário.

Entretanto, o MP-SP entrou com uma medida cautelar de urgência enviada ao TJSP para que Ronaldo fosse preso preventivamente, pela violência dos atos praticados e o risco de novas agressões à vítima, além de ameaçar a ordem pública e de riscos de fuga do suspeito. O Ministério Público destacou que Ronaldo agiu com extrema violência.

A Jovem Pan procura a defesa de Ronaldo Ferreira e o espaço está aberto para manifestações.

Veja o momento da agressão: