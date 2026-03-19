Jovem Pan > Notícias > Brasil > Justiça de SP decreta prisão preventiva de homem que foi solto após agredir ex em elevador

Justiça de SP decreta prisão preventiva de homem que foi solto após agredir ex em elevador

Ronaldo Ferreira invadiu o local onde a vítima trabalhava na última segunda-feira (16), pulando a catraca do edifício para alcançá-la e desferindo diversos socos contra a mulher

  • Por Fernando Keller
  • 19/03/2026 18h52 - Atualizado em 19/03/2026 18h55
  • BlueSky
Reprodução/Câmara de segurança Agressão no elevador O motivo da violência seria o fim do relacionamento

O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e determinou a prisão preventiva de Ronaldo Ferreira, nesta quinta-feira (19), acusado de agredir sua ex-namorada dentro de um elevador.

Ele invadiu o local onde a vítima trabalhava na última segunda-feira (16), por volta das 9h30 da manhã, pulando a catraca do edifício para alcançá-la. Ele desferiu diversos socos na mulher e só parou quando uma outra mulher interveio. Ele então fugiu do local.

O motivo da violência seria o fim do relacionamento, além do fato de que, recentemente, a vítima entrou com pedido de pagamento de pensão alimentícia a Ronaldo, com quem tem um filho de sete meses.

Ainda segundo o TJ, ele foi preso em flagrante, porém, no dia seguinte, durante audiência de custódia, o Juízo das Garantias da Comarca de Guarulhos (1ª RAJ) decidiu soltar Ronaldo com algumas medidas cautelares, como distanciamento de 300 m, por se tratar de um réu primário.

Entretanto, o MP-SP entrou com uma medida cautelar de urgência enviada ao TJSP para que Ronaldo fosse preso preventivamente, pela violência dos atos praticados e o risco de novas agressões à vítima, além de ameaçar a ordem pública e de riscos de fuga do suspeito. O Ministério Público destacou que Ronaldo agiu com extrema violência.

A Jovem Pan procura a defesa de Ronaldo Ferreira e o espaço está aberto para manifestações.

Veja o momento da agressão:

Leia também

Banco Central diz que liquidação do Master não gerou efeitos sistêmicos
Preço do Ozempic pode diminuir? Patente cai nesta sexta
Brasil é o 7º país mais feliz do mundo, segundo pesquisa

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >