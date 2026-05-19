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Ladrões invadem casa em SP, fazem família de refém e são presos em flagrante

Suspeitos presos foram reconhecidos pelas vítimas; caso foi registrado como roubo no 101º Distrito Policial, no Jardim Imbuia

  • Por Estadão Conteúdo
  • 19/05/2026 20h47 - Atualizado em 19/05/2026 22h06
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Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP Viatura da PM Polícia prende suspeitos de assaltou em São Paulo

Homens invadiram uma casa na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, e fizeram uma família refém na noite de segunda-feira (18). Dois suspeitos, de 23 e 30 anos, foram presos em flagrante por roubo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Policiais militares foram acionados por vizinhos da família. Os agentes apuraram que ao menos quatro criminosos armados e encapuzados invadiram o imóvel no momento em que um morador, de 50 anos, chegava ao local. Os criminosos exigiram dinheiro, joias e veículo das vítimas.

Conforme a secretaria, depois que os bandidos fugiram da casa, os policiais fizeram um cerco na região e encontraram um veículo utilizado na fuga. Um dos suspeitos estava nesse veículo com uma vítima mantida refém. Outro suspeito também foi preso pelos policiais militares durante as buscas. Os demais envolvidos fugiram e estão sendo procurados. Foram apreendidos um revólver calibre .38, uma arma de fabricação artesanal calibre 9mm, munição e aparelhos celulares.

De acordo com a SSP, o veículo roubado da família foi recuperado. Os suspeitos presos foram reconhecidos pelas vítimas. O caso foi registrado como roubo no 101º Distrito Policial, no Jardim Imbuias.

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