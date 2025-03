Justiça de Tremembé determina prisão de suspeitos de atentado com mortes no MST

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por uma disputa relacionada à ocupação irregular de um lote no assentamento; a denúncia foi apresentada pelo MP na terça-feira (11)

Isaac Fontana/EFE O ataque, que ocorreu em janeiro, resultou na morte de duas pessoas e deixou quatro feridos



Nesta quarta-feira (12), a 2ª Vara da Comarca de Tremembé, no interior de São Paulo, determinou a prisão preventiva de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento em um atentado no Assentamento Olga Benário, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O ataque, que ocorreu em janeiro, resultou na morte de duas pessoas e deixou quatro feridos. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público na terça-feira (11).

As investigações apontaram que o atentado foi motivado por uma disputa relacionada à ocupação irregular de um lote no assentamento, que envolvia um dos acusados. Embora os nomes dos denunciados não tenham sido divulgados, foi informado que um deles já se encontrava detido, enquanto os outros três permanecem foragidos.

Os promotores de justiça Daniela Michele Santos e Neves e Alexandre Mourão Mafetano e os membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) relataram que a situação no assentamento gerou tensões, com discussões acaloradas e ameaças direcionadas às vítimas antes do ataque. O Assentamento Olga Benário, que abriga famílias de trabalhadores rurais, está regularizado desde 2005.

Publicado por Nátaly Tenório