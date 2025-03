Comissão do Senado aprova convites para Padilha e Lupi prestarem esclarecimentos

Ministro da Saúde deverá explicar o processo de reestruturação e modernização; já o pedetista, que está à frente da Previdência, precisará explicar greve dos peritos do INSS

Jefferson Rudy/Agência Senado Dr. Hiram, presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, ao lado do senador Sergio Moro



A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (12), convites para que os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Carlos Lupi (Previdência Social) prestem esclarecimentos sobre temas de suas pastas. Padilha deverá explicar o processo de reestruturação e modernização da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O requerimento foi apresentado pelo presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), que destacou a importância da fundação para a saúde pública, especialmente em comunidades vulneráveis e áreas remotas. A Funasa atua em saneamento básico, controle de endemias e educação em saúde.

Já Lupi foi convidado a falar sobre a greve dos peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que já dura sete meses. Segundo Dr. Hiran, a paralisação ocorre devido ao descumprimento de um acordo firmado com o governo federal em 2022. O senador afirmou que os peritos tentam negociar com o governo, mas não obtiveram resposta, o que tem impactado a população com o cancelamento de milhares de perícias médicas diárias e dificuldades no acesso a benefícios do INSS.