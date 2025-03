Polícia colombiana investiga morte de brasileira que caiu do 16º andar após suposta briga com namorado

Tragédia ocorreu no condomínio Parque Central del Río, em Medellín, onde peritos encontraram documentos pessoais de Geicimara de Almeida Gomes e de dois homens brasileiros

Reprodução/Google Maps A queda, que se deu de uma altura de cerca de 40 metros, resultou na morte imediata da jovem



A polícia colombiana investiga a morte de Geicimara de Almeida Gomes, uma jovem brasileira de 21 anos, que caiu do 16º andar de um edifício em Medellín, em um incidente que ocorreu após uma suposta discussão com seu namorado, que teria deixado o local antes da chegada das autoridades. O evento trágico se deu no condomínio Parque Central del Río, onde moradores relataram ter ouvido uma briga momentos antes da queda. A queda, que se deu de uma altura de cerca de 40 metros, resultou na morte imediata da jovem. No apartamento onde Geicimara estava hospedada, peritos encontraram documentos pessoais dela e de dois homens brasileiros.

A polícia agora está em busca do namorado da vítima, que é considerado uma pessoa de interesse na investigação. Além disso, a equipe de investigação está coletando depoimentos de vizinhos para entender melhor o que ocorreu antes do trágico incidente. As autoridades estão analisando o comportamento do namorado, que fugiu após a discussão, o que levanta suspeitas sobre sua possível implicação na morte da jovem. A situação tem gerado grande comoção, tanto entre os amigos e familiares de Geicimara no Brasil quanto na Colômbia, onde o caso está sendo amplamente noticiado. A polícia continua trabalhando para esclarecer os detalhes do ocorrido.

