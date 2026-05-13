Justiça decreta prisão preventiva de pai de menino achado morto e acorrentado

De acordo com o depoimento de Chris Douglas, criança de 11 anos era mantida acorrentada para não fugir; caso foi revelado na segunda-feira (11)

Divulgação Chris Douglas, pai do menino de 11 anos acorrentado



A Justiça de São Paulo decretou na terça-feira (12) a prisão preventiva do pai do menino encontrado morto com sinais de tortura em casa no Itaim Paulista, na zona leste da capital paulista. O filho foi achado sem vida na noite de segunda-feira (11).

De acordo com o depoimento do pai, Chris Douglas, a criança de 11 anos era mantida acorrentada para não fugir, segundo depoimento do pai; familiares responderão por omissão e envolvimento no crime.

A Polícia Militar informou que a morte foi confirmada pelo Samu, que encontrou sinais de tortura no corpo da vítima.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que “outros familiares que tinham conhecimento da situação também são investigados”. Segundo o B.O, a mãe de Douglas e sua companheira – madrasta da vítima – estavam na residência e afirmaram ter ciência de que o pai mantinha o adolescente acorrentado. Além disso, a avó do menino também era responsável por manter a vítima acorrentada.

A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como tortura no 50º Distrito Policial.

O B.O informou ainda que foram apreendidos diversos objetos eletrônicos encontrados no local, “tais como celulares, tabletes, computadores, e serão encaminhados a exame pericial”, para coletar novos elementos de prova.